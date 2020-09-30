"В России ничего не предлагали". Тренер - о смене гражданства Бублика и громкой сенсации казахстанца на "Ролан Гаррос"

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин
в интервью "Спорт-Экспресс"
объяснил, почему в свое время Александр Бублик
принял казахстанское гражданство, а также высказался о его победе в первом круге на "Ролан Гаррос"
.
- На "Ролан Гаррос" уже произошли первые сенсации. Например, Александр Бублик одержал первую победу над игроком топ-10, в четырех сетах разобравшись с Гаэлем Монфисом.
- Для меня это не сенсация. Во-первых, Момфис плохо играет в последнее время. Причин не знаю, но его результаты после перерыва говорят сами за себя. Во-вторых, я хорошо знаком с возможностями Бублика. Еще до матча я сказал ему, что он обыграет Момфиса. Я немного ему помогаю. Уже не первый год. В прошлом году мы даже вместе ездили по турнирам, сейчас такой возможности у меня нет. Он хороший, очень талантливый теннисист. По стилю игры Александр неприятен для большинства сильных игроков. Просто только в последнее время он начал этим умело пользоваться.
- Уроженец Гатчины Бублик - один из самых ярких игроков тура. Обидно, что он выступает не за Россию...
- Дело в экономике, и больше ни в чем. На что-то надо было ездить на турниры, набираться соревновательного опыта. В России ему ничего не предлагали. Если бы у него были финансовые возможности, то, возможно, он бы не стал менять спортивное гражданство. Но сейчас уже нет смысла обсуждать эту тему.
- В Казахстане его поддерживают?
- Конечно. Иначе какой смысл был переезжать.
Напомним, в 2016 году Бублик объявил, что будет выступать за Казахстан. На нынешнем "Ролан Гаррос" он стал
автором громкой сенсации.
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