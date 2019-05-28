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Новости по теме: Ролан Гаррос

Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на
Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на "Ролан Гаррос"
Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"
Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"
Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на "Ролан Гаррос"
Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на "Ролан Гаррос"
Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг "Ролан Гаррос"
Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг "Ролан Гаррос"
Юлия Путинцева стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
Юлия Путинцева стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Авангард Йокерит 22:00
1 2,17 X 4,32 2 3,26
Северсталь Динамо Мн 22:00
1 2,42 X 4,14 2 2,49
Витязь Барыс 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Ливерпуль Арсенал 3:1
Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
Реал Сосьедад Валенсия 23:00
1 1,61 X 4,28 2 6,2
Хетафе Бетис 01:30
1 2,464 X 3,17 2 3,38
Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
Болонья Парма 4:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
Жетысу Б Кайрат-Жастар 11:00
1 1,67 X 4,14 2 4,08
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Динамо К Гент КАА 01:00
1 1,91 X 3,64 2 4,06
Ференцварош Мольде 01:00
1 2,16 X 3,54 2 3,32
Омония Олимпиакос 01:00
1 4,66 X 3,54 2 1,82
Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
Атырау-М Кайсар-М 11:00
Кыран-М Игилик 11:00
Астана-М Тобол-М 11:00
Жетысу-М Шахтер-М 15:00
Алтай-М УК СДЮСШОР №8-М НС 15:00
Актобе-М Каспий-М 16:00
Ордабасы-М Темирлан 16:00
Академия Онтустик-М Тараз-М 16:00
Кызыл-Жар СК-М SD Family 16:00
Велоспорт. БинкБанк Тур 2020
Групповая гонка. Этап 1. Бланкенберг - Ардои (151.7 km) 19:15
Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
Дияс Жабер 16:30
Рыбакина Кырстя 16:30
1 1,27 2 4
Кравиц, Мьес Бублик, Кукушкин 18:00
25 сентября 09:11
Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"
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Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"
Жеребьевка основной сетки прошла 24 сентября.
23 сентября 18:31
Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"
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0
Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"
В мировом рейтинге соперник располагался выше.
18 сентября 09:16
Матчи "Ролан Гаррос" сможет посещать не больше 5 тысяч болельщиков в день
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Матчи "Ролан Гаррос" сможет посещать не больше 5 тысяч болельщиков в день
Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 21 сентября.
24 мая 20:58
"Хуже него никого нет". Казахстанский теннисист - о главном циркаче ATP, любви к фигурному катанию и Головкине
0
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"Хуже него никого нет". Казахстанский теннисист - о главном циркаче ATP, любви к фигурному катанию и Головкине
Он также высоко оценил Рыбакину, рассказал о тренировках с Кукушкиным и сильных сторонах Бублика.
17 марта 2020 23:55
"Ролан Гаррос" перенесли на осень
0
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"Ролан Гаррос" перенесли на осень
Организаторы готовы сделать все, чтобы провести турнир в этом году.
12 августа 2019 23:36
Казахстанка Юлия Путинцева победила чемпионку "Ролан Гаррос"
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0
Казахстанка Юлия Путинцева победила чемпионку "Ролан Гаррос"
Матч длился почти два с половиной часа.
31 июля 2019 00:31
Казахстанский теннисист Бублик снялся в клипе российского рэпера
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Казахстанский теннисист Бублик снялся в клипе российского рэпера
Музыкант в прошлом занимался теннисом.
30 мая 2019 17:41
Казахстанец Александр Бублик проиграл четвертой ракетке мира на "Ролан Гаррос"
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0
Казахстанец Александр Бублик проиграл четвертой ракетке мира на "Ролан Гаррос"
Он впервые попал в основную сетку турнира.
29 мая 2019 16:31
Зарина Дияс проиграла россиянке во втором круге "Ролан Гаррос"
0
0
Зарина Дияс проиграла россиянке во втором круге "Ролан Гаррос"
Во втором сете казахстанка взяла только один гейм.
29 мая 2019 00:23
Еще одна казахстанка проиграла на "Ролан Гаррос"
0
0
Еще одна казахстанка проиграла на "Ролан Гаррос"
В основную сетку она пробилась из квалификации.
28 мая 2019 22:43
Казахстанец Кукушкин упустил победу с 2:0 по сетам и вылетел с "Ролан Гаррос"
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Казахстанец Кукушкин упустил победу с 2:0 по сетам и вылетел с "Ролан Гаррос"
Матч продолжался почти четыре часа.
28 мая 2019 00:11
Казахстанец Александр Бублик стартовал с победы на "Ролан Гаррос"
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Казахстанец Александр Бублик стартовал с победы на "Ролан Гаррос"
Он впервые в карьере дошел до второго круга.
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