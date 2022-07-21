Представляем вашему вниманию видео исторического для Казахстана "золотого финиша" на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале ЧМ-2022 в Орегоне (США) в беге на 300 метров с препятствиями первое место заняла казахстанская спортсменка Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53,02, установив рекорд чемпионата. Также этот результат стал ее лучшим в сезоне.

Кроме того, Джеруто показала третье время в истории. Эта золотая медаль на ЧМ стала первой в истории легкой атлетики Казахстана. Второе и третье места заняли представительницы Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54,61) и Мекидес Абебе (8:56,08). При этом впервые три женщины финишировали за девять минут.

Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.

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