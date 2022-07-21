Казахстанка дала первый комментарий после исторического золота на ЧМ по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто дала первый комментарий после завоевания золота на чемпионате мира в Орегоне (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джеруто заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02, установив рекорд чемпионатов мира. Также она показала свой лучший результат сезона.

Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.

"Перед стартом я опасалась коллег из Эфиопии. Я знаю их потенциал, они такие же чемпионки, как и я. Поэтому боялась именно их. Я старалась изо всех сил, чтобы выиграть. Это было непросто.

Решила быть впереди, потому что мне нравится контролировать ситуацию на дистанции, чтобы убедиться в том, что я могу бороться за медали.

Я должна сказать спасибо моим отцу и матери, моему тренеру и соперникам, а также моему менеджеру и моей сестре Дэйзи. Она не смогла выйти в финал на этой дистанции, но я хочу сказать ей, что она будет следующей чемпионкой", - цитирует Джеруто Worldathletics.

Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":