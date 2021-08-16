"Начинаем работать". Винокуров прокомментировал свое возвращение на должность руководителя "Астаны"

Олимпийский чемпион Александр Винокуров прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свое возвращение в велокоманду "Астана".

Сегодня, 16 августа, стало известно, что он вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды. Винокуров снова возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.

"Все отлично. Начинаем работать. Хоть и много времени потеряно, смотрим в будущее с надеждой и оптимизмом", - прокомментировал он.

Напомним, что в июне управляющий директор "Астаны" Яна Зель объявила об уходе Винокурова. Эта новость вызвала возмущение в спортивных кругах, а сам олимпийский чемпион признался, что был шокирован. Теперь же олимпийский чемпион снова будет управлять велокомандой. Винокуров также является вице-президентом Казахстанской федерации велоспорта.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!