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"Я шокирован". Александр Винокуров прокомментировал свое увольнение из "Астаны"

"Я шокирован". Александр Винокуров прокомментировал свое увольнение из "Астаны"
Александр Винокуров. Фото: Astana-Premier Tech©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Александр Винокуров заявил, что шокирован своим отстранением от руководства в Astana - Premier Tech, передают РИА Новости. По словам олимпийского чемпиона, он получил письменное уведомление.

"Действительно, меня отстранили от моей должности, об этом я был письменно уведомлен прямо в середине сезона за несколько дней до старта самой главной гонки года – "Тур де Франс". Конечно, я шокирован таким решением. Все знают, что велоспорт – это дело всей моей жизни" - сказал Винокуров.

Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что причиной отстранения Винокурова стали личные проблемы. Он опроверг это. 

"Насколько я знаю, такую информацию действительно пытались изначально выдать за реальность, но это неправда. Никаких личных проблем у меня нет. Официально в уведомлении, высланном мне, говорилось, что решение о моем отстранении было принято в результате низких спортивных показателей команды в этом году. Однако, конечно же, я с этим не согласен. На настоящий момент в копилке команды 8 побед, 33 подиума, тем более что сезон еще не закончен и делать какие-то выводы вплоть до отстранения сейчас - это очень странно.

Почему уже не дождаться окончания года и не оценивать сезон по его финальным результатам? С 2013 года я успешно руководил командой в качестве генерального менеджера, принимая ключевые решения. С 2013 по 2019 год команда одержала более 170 побед, выиграла четыре супермногодневки, пять раз становилась призером Гранд-туров, за годы моего руководства "Астана" стала одной из топовых команд мира. Однако с 2019 года в команде начались изменения со стороны нового руководства нашего акционера", - отметил Винокуров.

"Де юро меня не уволили, де факто - да. Как с этим бороться? Двигаться в новом направлении, наверное. Скажу лишь то, что я сам, будучи спортсменом, прославлял свою Родину, одержал огромное количество побед и принес Казахстану две олимпийские медали (серебряную и золотую), позже как тренер вырастил не одно поколение медалистов, которые защищали честь страны на международных соревнованиях. Велокоманда "Астана" стала визитной карточкой Казахстана на мировой арене. Сейчас, когда проект "Астана" стал одной из лучших команд мира, мне очень горестно, что меня можно вот так грубо отстранить от команды, только потому что я всегда открыто выражал свое профессиональное мнение, которое кому-то не было угодно.
 
В любом случае, сейчас меня больше всего заботят предстоящие Олимпийские игры. И я надеюсь, что наша главная надежда на них, Алексей Луценко сможет хорошо подготовиться, без какого-либо стресса, который сейчас возник вокруг всей этой ситуации с командой. Я буду болеть за него, чтобы он показал в Токио достойный результат и доказал всему миру силу казахстанского велоспорта с его богатой многолетней историей!" - добавил олимпийский чемпион.

Напомним, как сообщила управляющий директор "Астаны" Яна Зель, Винокуров переключится на выполнение других задач. Каких конкретно - она не озвучила. Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов, в свою очередь, назвал отстранение олимпийского чемпиона ударом по репутации и неуважением.

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Метки:
Винокуров Александр Астана велокоманда

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