Золото без боя для Узбекистана. Джалолов отреагировал на победу на малом ЧМ после отказа Кункабаева

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Сегодня 12:12
©instagram.com/bakhodirdjalolov

Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов без боя выиграл золото Кубка Странджа в Софии (Болгария), который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщают Vesti.kz.

Его соперник Давит Чалоян из Армении не вышел на финал в весовой категории свыше 92 килограммов.

Ранее лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев также отказался от поединка с Джалоловым и остался без медали турнира, случилось это на стадии 1/4 финала. При этом сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном медальном зачете, а Казахстан с двумя наградами стал только седьмым.

По этому случаю Джалолов в соцсетях опубликовал видео своей победы и национальной команды, сопроводив его лаконичной подписью: "Аль-Хамду ли-Ллях".

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Узбекистан Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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