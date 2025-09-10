World Boxing отметила первую медаль Казахстана на ЧМ-2025

Международная организация World Boxing выделила первых спортсменок, которые завоевали медали на чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Ими стали австралийка Лекейша Перголити, англичанка Шантель Рид, казахстанка Наталья Богданова и Азиза Зокирова из Узбекистана.

"Все четыре спортсменки одержали победы в четвертьфиналах в весовой категории до 70 килограммов, что гарантировало им как минимум бронзовые награды. Первая медаль досталась Перголити, которая в упорном поединке на ринге A победила ирландку Лизу О’Рурк со счётом 3:2. Практически сразу Шантель Рид оформила уверенную победу единогласным решением судей над Чжан Мэнгэ из Китая на ринге B. Для Рид это стало выдающимся камбэком — всего восемь недель назад она вернулась в любительский бокс после размышлений о профессиональной карьере. В других боях Наталья Богданова принесла первую медаль Казахстану, разгромив Сему Чалышкан из Турции со счётом 5:0, а Азиза Зокирова обеспечила аналогичную победу для Узбекистана, единогласно выиграв у Леони Мюллер из Германии", - отмечает World Boxing.

Ранее World Boxing отреагировала на молниеносный нокаут Махмуда Сабырхана. Чемпионат мира впервые проходит под эгидой этой новой организации. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Сегодня, 10 сентября, пройдут другие четвертьфинальные бои, ожидаются дуэли Казахстан - Узбекистан, подробности - тут.