В Узбекистане вынесли вердикт по скандальному бою Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
9 мая 18:54
©ДРС

Узбекистанский сайт Sports.uz прокомментировал исход боя между казахстанским боксером Сакеном Бибосыновым и индийцем Дипаком Кумаром на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Соперники сошлись в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограммов. По итогам трех раундов судьи отдали победу Дипаку раздельным решением судей. Казахстанская федерация бокса направила жалобу в Международную ассоциацию бокса (IBA), однако результат поединка остался без изменений.

"Близкий бой, но да, Дипак по праву победил, поздравляю!", - пишет издание.

IBA прокомментировала скандальный бой Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу

Добавим, что Дипак в 1/8 финала победил представителя Китая Чжана Цзямао единогласным решением судей и вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу.

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Метки:
Узбекистан ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Бибосынов Сакен

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