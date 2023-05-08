IBA прокомментировала скандальный бой Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу

На официальном сайте Международной боксерской ассоциации (IBA) появился комментарий о результате боя между одним из лидеров сборной Казахстана Сакеном Бибосыновым и Дипаком Кумаром из Индии, передают Vesti.kz.

В IBA отметили, что индийский боксер совершил главный апсет турнира в категории до 51 килограмма, победив в схватке первого сеяного чемпиона мира из Казахстана Сакена Бибосынова.

"Третий раунд был решающим, и Бибосынов не смог проявить себя из-за рассечения. После вердикта судей 3: 2 в пользу Дипака наблюдатель и оценщик согласились с большинством при просмотре боя, и индиец прошел в следующий этап раздельным решением судей 5:2 (2:0 после пересмотра). Лучшим достижением Дипака была серебряная медаль на чемпионате Азии в 2019 году, но сегодня он провел свой лучший бой, чтобы доказать свою перспективность. Следующим соперником Дипака стал Цзямао Чжан из Китая, который уверенно, с большим преимуществом выбил Мехроба Гамидова из Таджикистана", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Напомним, что Бибосынов в первом же бою в рамках 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма сенсационно проиграл Дипаку Кумару из Индии на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Видео поединка можно посмотреть здесь.

Позже Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала официальную жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в связи со скандальным решением судей в поединке Сакена Бибосынова.

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