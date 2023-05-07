Видео сенсационного поражения Сакена Бибосынова на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов потерпел неожиданное поражение на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.
Его обидчиком на стадии 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма стал Дипак Кумар из Индии.
Бибосынов уступил раздельным решением судей. Таким образом, Сакен покидает турнир после первого же боя.
Напомним, что 25-летний казахстанец является чемпионом мира 2021 года. Также он становился бронзовым призером Олимпийских игр-2020.
Видео полного боя:
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