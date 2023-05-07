Казахстан сенсационно лишился лидера на чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов потерпел поражение в своем первом бою на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма он провел поединок против Дипака Кумара из Индии.

Бой продлился все три раунда и завершился поражением казахстанца раздельным решением судей.

Напомним, что Бибосынов является чемпионом мира 2021 года. Также он становился бронзовым призером Олимпийских игр-2020.

Сегодня, 7 мая, на чемпионате мира выступят еще три казахстанца. В дневной сессии свои поединки проведут Серик Темиржанов (57 килограммов) и Нурканат Райыс (75), а в вечерней - Камшыбек Кункабаев (+92). Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

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