Прямая трансляция боев Бибосынова, Кункабаева и других казахстанцев на ЧМ-2023 по боксу

Сегодня, 7 мая, на чемпионате мира по боксу свои бои проведут четыре представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

Дневная сессия начнется в 15:00 по времени Астаны, в ней выступят три казахстанских боксера.

На ринге А соревнования откроет призер Олимпиады Сакен Бибосынов. В весе до 51 килограмма он встретится с индийцем Дипаком Кумаром. В пятой паре на ринге А будет драться Серик Темиржанов (57 килограммов), его соперником станет Роланд Вереш из Венгрии. А в 12-й паре на ринге Б Нурканат Райыс (75) встретится с представителем Доминиканской Республики Дельгадо де лос Сантосом.

Вечерняя сессия начнется в 19:00, на ней выступит призер Олимпиады Камшыбек Кункабаев. Соперником казахстанца, выступающего весе свыше 92 килограммов, станет Мохаммед Млайес из Сирии.

В прямом эфире все поединки покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция боев казахстанских боксеров на ЧМ >>>>>

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