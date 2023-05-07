Казахстан подал жалобу после скандала в бою Сакена Бибосынова на ЧМ-2023

Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала официальную жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в связи со скандальным решением судей в поединке Сакена Бибосынова, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Отмечается, что казахстанская сторона ждет ответа от руководства IBA.

По нынешним правилам подача протеста (апелляция) не разрешается. Альтернативой служит процедура пересмотра решения судей, если бой заканчивается со счетом 3:2 или 2:3. В других случаях пересмотра нет.

Напомним, что Бибосынов в первом же бою в рамках 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма проиграл Дипаку Кумару из Индии на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Видео поединка можно посмотреть здесь.

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