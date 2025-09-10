Узбекистан без потерь, или Кто от Казахстана дошёл до 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Проходящий в Ливерпуле (Англия) первый чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing выходит на финишную прямую. Уже известны первые медалисты турнира, среди которых оказался и представитель Казахстана. Сегодня, 10 сентября, пройдут очередные поединки 1/4 финала, победители которых гарантируют себе как минимум бронзовую медаль ЧМ-2025. О том, кто из участников делегировал больше всех боксёров в четвертьфиналы - в материале Vesti.kz.

ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у женщин

До этой стадии турнира от Казахстана дошли восемь* девушек. Это:

48 кг. Назым Кызайбай,51 кг. Алуа Балкибекова,57 кг. Карина Ибрагимова,60 кг. Виктория Графеева,65 кг. Аида Абикеева,80 кг. Гульсая Ержан,+80 кг. Елдана Талипова.

*Накануне Наталья Богданова (70 кг) в 1/4 финала победила представительницу Турции и вышла в полуфинал, принеся Казахстану первую медаль ЧМ-2025.

Добавим, что семь боксёрш в 1/4 финала имеет и Узбекистан. Тройку лучших замыкает Китай с шестью четвертьфиналистками.

Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - женщины:

7 - Казахстан, Узбекистан,6 - Китай,5 - Турция, Польша, Индия,4 - Тайпей, Англия,3 - Бразилия,2 - Италия, США, Южная Корея, Колумбия, Япония, Ирландия, Монголия, Австралия,1 - Мексика, Украина, Канада, Нидерланды, Венесуэла, Испания, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Норвегия.ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у мужчин

Здесь единолично лидирует Узбекистан, который дошёл до этой стадии без потерь - все 10 боксёров вышли в 1/4 финала, тогда как Казахстан не досчитался двух представителей.

50 кг Санжар Ташкенбай,55 кг. Махмуд Сабырхан,60 кг. Бибарыс Жексен,65 кг. Ертуган Зейнуллинов,70 кг. Торехан Сабырхан,80 кг. Нурбек Оралбай,90 кг. Сагындык Тогамбай,+90 кг. Айбек Оралбай.

Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - мужчины:

10 - Узбекистан,8 - Казахстан,6 - Англия,5 - Япония,4 - Испания, Болгария, Бразилия,3 - Монголия, Куба,2 - Китай, Франция, Турция, Польша, Канада, Индия, Шотландия, Украина, Азербайджан, Грузия,1 - Доминикана, Ирландия, Иордания, Кыргызстан, Венгрия, Хорватия, США, Иран, Бельгия, Италия, Австрия.Казахстан vs Узбекистан: потери неизбежны

Отметим, что в 1/4 финала ЧМ-2025 состоятся сразу пять принципиальных противостояний, по итогам которых одна из сборных понесёт потери.

60 кг. Виктория Графеева - Ситора Турдибекова (Узбекистан);

80 кг. Нурбек Оралбай - Жавохир Умматалиев (Узбекистан);

90 кг. Сагындык Тогамбай - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);

60 кг. Бибарыс Жексен - Абдумалик Халоков (Узбекистан);

65 кг. Ертуган Зейнуллинов - Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан).

Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу





Завтра, 11 сентября, на ЧМ будет день отдыха. 12-го числа пройдут заключительные поединки 1/4 финала, а также первые полуфинальные бои.

13 сентября пройдут бои 1/2 финала и некоторые финалы, а 14-го числа зрителей ждут поединки за золото ЧМ-2025.