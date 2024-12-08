Узбекистан получил 6-го финалиста на ЧА-2024 по боксу: будут дуэли с Казахстаном

На проходящем в Чиангмае (Таиланд) проходят полуфинальные поединки, по итогам которых уже шесть предстаивтелей Узбекистана вышли в решающую стадию турнира, сообщают Vesti.kz.

Так, Муджибилло Турсунов в 1/2 финала весовой категории до 67 килограммов решением судей победил хозяина ринга Бунджонга Синсири. Соперником узбекского боксера в финале ЧА-2024 станет Дулат Бекбауов из Казахстана. В полуфинале казахстанец разгромил таджикистанца Шухрата Саламатова со счетом 5:0.

В весе до 63,5 килограммов Адхамджон Мухиддинов, дважды побывав в нокдауне, сумел переломить ход поединка против представителя Филиппин Марка Эшли Фахардо и вырвать победу, а вместе с ней и путевку в финал.

В полуифнале до 57 килограммов Миразизбек Мирзахалилов разгромил другого филиппинца Яна Кларка Баутисту. В финале ЧА узбек встретится с Оразбеком Асылкуловым из Казахстана.

А Шахзод Музафаров, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, выбил в полуфинал украинца Эльмира Набиева (5:0). В поединке за золото ему будет проотивостоять казахстанец Махмуд Сабырхан.

Обидчик Сакена Бибосынова - Асилбек Джалилов успешно прошел в финал в весе до 51 килограммов, победив представителя Шри-Ланки Пасинду Годакандалаге (5:0).

Шодиерджон Меликозиев в полуфинале весовой категории до 48 килограммов разгромил Джея Брайана Барикуарто из Филиппин. Теперь в финале ему предстоит встретиться с бокесром из Казахстана или Японии.

Финальные бои состоятся 11 декабря.