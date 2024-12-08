Напряженный поединок казахстанца определил финалиста ЧА по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел полуфинальный поединок с таджиком Шухратом Саломотовым на чемпионате Азии в Таиланде, передает Vesti.kz.

Противостояние прошло в весовой категории до 67 килограмм. Оно продлилось три раунда и завершилось победой казахстанца решением судей.

Таким образом, Бекбауов вышел в финал, где побороться за золотую медаль. Его соперник завершил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Напомним, что в четвертьфинале Бекбауов жестоко избил малазийца Ариффа Аймана Мухаммада, несколько раз отправив того в нокдаун.