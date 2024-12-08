Экс-капитан сборной Казахстана вышел в финал ЧА-2024 по боксу

Экс-капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов провел свой полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2024, проходящем в таиландском Чиангмае, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 71 килограмма он встречался с Шохобжоном Шукуровым из Таджикистана. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Таким образом, Жусупов вышел в финал ЧА-2024. Там он встретится с Хавасбеком Асадуллаевым из Узбекистана.

Ранее свои полуфинальные поединки выиграли четверо казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

Позднее состоятся поединки еще пятырех боксеров из Казахстана:

75 кг. Диас Молжигитов (Казахстан) — Павел Илюша (Украина)

80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

86 кг. Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) — Даниил Жасан (Украина)

92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Таймиао Лю (Китай)

92+ кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Джахонгир Зокиров (Узбекистан).