Судьи решили судьбу боя Казахстана за финал ЧА-2024 по боксу

Казахстанец Диас Молжигитов выступил в полуфинале чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов ему противостоял Павел Илюша из Украины. Итогом их трехраундового поединка стала победа казахстанца решением судей.

Ранее свои бои в 1/2 финала выиграли пятеро казахстанцев: Абылайхан Жусупов (71 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

Позднее состоятся поединки еще четверых боксеров из Казахстана:

80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

86 кг. Бекзат Нурдаулетов (Казахстан) — Даниил Жасан (Украина)

92 кг. Сагындык Тогамбай (Казахстан) — Таймиао Лю (Китай)

92+ кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Джахонгир Зокиров (Узбекистан).



