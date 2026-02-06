Уроженец Узбекистана победил чемпиона мира и вывел Казахстан в финал

Казахстанский боксёр Аман Конысбеков вышел в финал международного турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов Конысбеков победил украинца Юрия Захариева — чемпиона мира 2021 года и бронзового призёра чемпионата Европы-2022.

Аман Конысбеков родом из Узбекистана и ранее становился бронзовым призёром чемпионата своей страны. Однако в 2024 году он принял решение представлять Казахстан на международной арене.

Напомним, что в других полуфиналах турнира казахстанские боксёры также показали высокие результаты: Санжар Ташкенбай оформил разгром и не дал состояться сенсации, Махмуд Сабырхан не оставил шансов Ядумани Сингху из Индии, а Торехан Сабырхан уверенно вышел в финал.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.