Любительский бокс
Вчера 23:26
 

Торехан Сабырхан устроил разгром и пробился в финал турнира в Испании

Торехан Сабырхан устроил разгром и пробился в финал турнира в Испании ©КФБ

Торехан Сабырхан устроил разгром и пробился в финал турнира в Испании ©КФБ

Один из самых ярких казахстанских боксёров Торехан Сабырхан уверенно обеспечил себе место в финале престижного турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz

В полуфинале весовой категории до 70 килограммов он разгромил Хитеша из Индии со счётом 5:0.  

Торехан Сабырхан — чемпион мира 2025 года (Ливерпуль).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.

