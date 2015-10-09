Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Вчера 22:18
 

Санжар Ташкенбай оформил разгром и не дал состояться сенсации

  Комментарии

Санжар Ташкенбай. ©КФБ

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай пробился в финал престижного турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 50 килограммов он победил хозяина ринга Карлоса Диаса Лопеса со счётом 5:0 и не дал состояться сенсации на турнире.

22-летний Ташкенбай является чемпионом Азии (2022) и двукратным чемпионом мира (2023, 2025).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.

