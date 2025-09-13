Уникальный боксер из Казахстана вырвал победу за финал ЧМ-2025

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов его соперником был хозяин ринга, англичанин Одель Камара.

В первом раунде Камара получил большинство судейских голосов - 4:1. Во втором отрезке перевес был на стороне Тореахана - 3:2.

Решающим стал заключительный третий раунд, в котором Сабырхан не оставил шансов сопернику - 5:0. Итогом боя стала победа казахстанца - 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).

В финале, Торехан сразится с Сэвоном Окадзавой из Японии, который в полуфинале победил иорданца Зейяда Ишаиша - 4:1.

Напомним, в 1/16 финала Торехан победил Юсефа Ислама Яиша из Алжира. В 1/8 финала он выиграл у представителя Нидерландов Финна Роберта Боса. В четвертьфинале казахстанец оказался сильнее француза Макана Траоре.

Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.