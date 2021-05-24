Участник Олимпиады-2020 от Казахстана проиграл в первом же бою на чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов потерпел поражение в стартовом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что он является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио в весе до 57 килограммов. Однако на континентальное первенство тренерский штаб заявил Темиржанова в более высокой категории - до 60 килограммов.

Первым соперником казахстанца стал представитель Ирана Даниял Шахбахш. По итогам трех раундов Темиржанов проиграл раздельным решением судей - 2:3.

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С жеребьевкой боев других представителей сборной Казахстана, которая выставила на турнир основной состав, можно ознакомиться по этой ссылке.

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