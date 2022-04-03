Третий боксер из Казахстана одержал победу в Таиланде

Казахстанец Аятулла Такижанов с победы стартовал на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом бою Такижанов (до 75 килограммов) встречался с Ситисаком Чумкумарномом из Таиланда и победил по очкам.

Его следующая оппозиция - Борворн Кадамоуан из Таиланда.

Ранее в турнире стартовали медалисты ЧМ-2021. В казахстанском дерби в категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов выиграл у Санжара Ташкенбая.

Серик Темиржанов, выступающий в категории до 57 килограммов, победил единогласным решением судей филиппинца Марио Фернандеса.

Добавим, что, помимо четырех выступивших боксеров, в заявку сборной Казахстана вошли еще семь участников.

Ранее в Сербии завершился международный турнир, где казахстанцы выиграли 12 медалей.

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