Сербия, Украина или Казахстан. Как разделили золото боксеры на турнире в Белграде

Казахстанец Мухамедсабыр Базарбайулы выиграл золотую медаль на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале он должен был боксировать с марокканцем Абделхаком Надиром, но африканский спортсмен не вышел на бой. Победа автоматически отошла к казахстанцу.
Что касается еще двух поединков за золото с участием казахстанцев, то Олжас Байниязов с Ильяром Ашировым встречались с сербскими соперниками.
В обоих боях судьи были единогласны - победителями признаны хозяева ринга. Сербские боксеры выиграли пять из 12 финалов.
Добавим, что, помимо трех финалистов, казахстанцы выиграли еще девять бронзовых медалей.
Командный зачет
1. Сербия - 5-3.
2. Армения - 2-2.
3. Кыргызстан - 2-1.
4. Марокко - 1-3.
5. Казахстан - 1-2.
6. Англия - 1-0.
7. Украина-0-1.
Финалы с участием казахстанцев
До 54 килограммов
Олжас Байниязов (Казахстан) - Тамир Галанов (Сербия) - 0:5.
До 63,5 килограмма
Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Абделхак Надир (Марокко) - победа Базарбайулы из-за неявки соперника.
До 75 килограммов
Ильяр Аширов (Казахстан) - Йован Николич (Сербия) - 0:5.
В финал с нокаутом, или кто из казахстанцев поборется за золото турнира в Сербии
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