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Призер ЧМ-2021 из Казахстана начал с победы турнир в Таиланде

Призер ЧМ-2021 из Казахстана начал с победы турнир в Таиланде
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Серебряный призер ЧМ-2021 Серик Темиржанов выиграл стартовый поединок на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Темиржанов, выступающий в категории до 57 килограммов, в первом бою боксировал с филиппинцем Марио Фернандесом и победил по очкам.

За выход в полуфинал соперником казахстанца станет Мохамед Ханурдин Бин Хамид из Сингапура.

Призер ЧМ-2021 из Казахстана начал с победы турнир в Таиланде. Фото 1

В категории до 52 килограммов казахстанский золотой медалист ЧМ-2021 Сакен Бибосынов встречался с соотечественником Санжаром Ташкенбаем и выиграл поединок единогласным решением судей.

Добавим, что, помимо Темиржанова, Бибосынова с Ташкенбаем, в заявку сборной Казахстана вошли еще восемь боксеров.

Ранее в Сербии завершился международный турнир, где казахстанцы выиграли 12 медалей.

Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде

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Метки:
Таиланд Сборная Казахстана по боксу Темиржанов Серик

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