Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соревнования пройдут с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).
Как отмечает пресс-служба КФБ, за медали турнира боксеры будут биться в олимпийских весах:
52 килограмма:
Санжар Ташкенбай
Сакен Бибосынов
57:
Серик Темиржанов
63:
Санатали Тольтаев
Султан Мусинов
69:
Асланбек Шымбергенов
75:
Тимур Нурсеитов
Аятулла Такижанов
81:
Нурбек Оралбай
91:
Айбек Оралбай
Сагындык Тогамбай
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