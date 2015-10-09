Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Торехан Сабырхан сотворил камбэк со счета 0:5 в финале престижного турнира

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 70 килограммов ему противостоял индийский боксер Дипак.

Первый раунд вчистую оказался за соперником казахстанца - 5:0. Впрочем, две оставшиеся трехминутки Торехан сумел забрать раздельным решением судей - 4:1.

Итогом противостояния стала победа Сабырхана раздельным решением судей - 29:27, 29:27, 29:27, 27:29, 29:27.

Таким образом, Торехан принес Казахстану четвертую золотую медаль соревнований. Ранее победы одержали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы и старший брат Торехана Махмуд Сабырхан (до 55 кг).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

