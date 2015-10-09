Досрочной победой обернулся бой Махмуда Сабырхана за золото престижного турнира

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан стал обладателем золотой медали на международном турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 55 килограммов он встречался с английским боксером Эллисом Троубриджем.

Поединок завершился в первом раунде победой казахстанца, который вел 3:2. Англичанин получил рассечение и бой был остановлен.

Таким образом, Сабырхан принес Казахстану третью золотую медаль соревнований. Ранее победы одержали Санжар Ташкенбай (до 50 кг) и Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

