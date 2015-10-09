Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Нокаутом обернулась казахстанская дуэль за золото турнира в Испании

Казахстанская боксерша Умида Садыкова стала чемпионкой престижного турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская боксерша Умида Садыкова стала чемпионкой престижного турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весе свыше 80 килограммов ей противостояла соотечественница Панар Сейтханкызы.

Поединок завершился в первом раунде. Сначала рефери отсчитала Сейтханкызы, затем остановила бой.

Таким образом, Садыкова принесла Казахстану первое золото соревнований. Сейтханкызы завоевала для сборной второе серебро.

Ранее Назерке Серик, уступившая в весе до 65 килограммов англичанке Кайле Аллен, удостоилась серебра турнира.

Соревнования в Испании стали первым официальным турниром для национальной сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист был назначен на должность 10 января, сменив Кайрата Сатжанова.

