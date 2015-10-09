Казахстан лишили золота на престижном турнире по боксу

Казахстанец Сагындык Тогамбай стал обладателем серебра на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 90 килограммов его соперником был испанец Эммануэль Рейес Пла.

Поединок завершился победой хозяина ринга раздельным решением судей - 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 27:30, 29:28). Счет по раундам в его пользу - 3:2, 2:3, 1:4.

Таким образом, у сборной Казахстана четыре серебра. Ранее в финалах уступили Назерке Серик (до 65 кг), Панар Сейтханкызы (свыше 80 кг) и Аман Конысбеков (до 75 кг).

Помимо этого, сборная Казахстана завоевала пять золотых наград. Их обладателями стали: Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Сейтханкызы, братья Махмуд (до 55 кг) и Торехан Сабырхан (до 70 кг) а также Нурбек Оралбай (до 85 кг).

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!