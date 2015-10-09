Айбек Оралбай устроил разгром в казахстанском дерби за золото турнира в Испании

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай выиграл золотую медаль на турнире Boxam Elite-2026 в Ла Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В финале, в весовой категории свыше 90 килограммов, его соперником был другой казахстанец Нурасыл Асылхан.

Поединок завершился безоговорочной победой Оралбая единогласным решением судей.

Таким образом, Оралбай принес Казахстану шестую золотую медаль соревнований. Ранее победы одержали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы и братья Махмуд (до 55 кг) и Торехан Сабырхан (до 70 кг), а также младший брат Айбека Нурбек Оралбай (до 85 кг).

Кроме того, у сборной Казахстана четыре серебра. Ранее в финалах уступили Назерке Серик (до 65 кг), Панар Сейтханкызы, Аман Конысбеков (до 75 кг) и Сагындык Тогамбай (до 90 кг).

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходил с 3 по 8 февраля и включал соревнования среди мужчин и женщин.

