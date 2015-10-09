Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Камбэк и нокаут состоялись на вечере бокса в Ливерпуле

В Ливерпуле (Англия) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл отборочный бой по линии WBC в легчайшем весе между местным боксёром Эндрю Кейном (15–1, 13 КО) и мексиканцем Алехандро Гонсалесом (19–7–3, 11 КО), передают Vesti.kz.

В восьмом раунде Кейн дважды побывал в нокдауне, однако уже в девятом он сумел переломить ход поединка: сначала уронил соперника, а затем заставил рефери отсчитать Гонсалесу второй нокдаун, после чего бой был остановлен, хотя изначально был рассчитан на 12 раундов.

Таким образом, Кейн одержал 15-ю победу в профессиональной карьере, 13 из которых — нокаутом, также в его пассиве есть одно поражение. Гонсалес, в свою очередь, потерпел седьмое поражение при 19 победах и трёх ничьих.

