Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 09:47
 

Нокаутом и потерей титула обернулся главный бой вечера бокса

  Комментарии

Поделиться
Нокаутом и потерей титула обернулся главный бой вечера бокса ©Кадр из видео

В Ливерпуле (Англия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой местного чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе Ника Болла (23-1-1, 13 КО) против американца Брэндона Фигероа (27-2-1, 20 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В Ливерпуле (Англия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой местного чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе Ника Болла (23-1-1, 13 КО) против американца Брэндона Фигероа (27-2-1, 20 КО), передают Vesti.kz.

Развязка наступила в заключительном, 12-м раунде. Болл оказался на настиле ринга, казалось, восстановился, но тут же Фигероа выбил его за канаты и одержал трудовую победу, отобрав пояс у британца, для которого это была четвёртая защита титула.

Фигероа отпраздновал 27-ю победу в карьере, из них 20 — досрочных, имея на своём счету два поражения и одну ничью. Болл потерпел первое поражение при 23 победах и одной ничьей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!