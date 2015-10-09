Нокаутом и потерей титула обернулся главный бой вечера бокса

В Ливерпуле (Англия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой местного чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе Ника Болла (23-1-1, 13 КО) против американца Брэндона Фигероа (27-2-1, 20 КО), передают Vesti.kz.

Развязка наступила в заключительном, 12-м раунде. Болл оказался на настиле ринга, казалось, восстановился, но тут же Фигероа выбил его за канаты и одержал трудовую победу, отобрав пояс у британца, для которого это была четвёртая защита титула.

Фигероа отпраздновал 27-ю победу в карьере, из них 20 — досрочных, имея на своём счету два поражения и одну ничью. Болл потерпел первое поражение при 23 победах и одной ничьей.

