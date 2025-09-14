Ташкенбай разгромил соперника в финале ЧМ-2025 и принёс Казахстану первое золото

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай выступил в финале чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В борьбе за золото ему противостоял представитель Монголии Баттулга Алдархишиг. Их поединок прошёл в лимите весовой категории до 50 килограммов.

В первой трёхминутке Ташкенбай не оставил шансов сопернику, разгромив его 5:0. Второй отрезок с идентичным счётом вновь оказался за казахстанцем. В третьем раунде Алдархишига устроила бы лишь досрочная победа, чего не допустил Санжар.

Таким образом Ташкенбай одержал победу, завоевал золото и стал двукратным чемпионом мира по боксу. Отметим, что это первая медаль для Казахстана в текущих соревнованиях.

Напомним, что в 1/8 финала Ташкенбай победил иорданца Хутхайфу Эшиша раздельным решением судей — 3:2. В 1/4 финала казахстанец одержал уверенную победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом со счётом 4:0. А в полуфинале одолел кубинца Алехандро Фис Кларо — 4:1.

Ташкенбай является двкуратным чемпионом мира (2023, 2025) года и победителем первенства Азии 2022 года.

Ранее свой финальный поединок провела трёхкратная чемпионка мира Назым Кызайбай - результат здесь. Сегодня, 14 сентября, за золотые медали также будут бороться ещё шесть казахстанских боксёров. Подробности о расписании поединков и соперниках наших спортсменов можно узнать по ссылке.

Отметим, что этот чемпионат мира проводится впервые под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября.