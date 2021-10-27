"Стал жертвой". В Узбекистане раскритиковали судейство после сенсационного поражения от казахстанца на ЧМ по боксу

Узбекистанский портал Olamsport.com прокомментировал сенсационное поражение Хасанбоя Дусматова от казахстанца Сакена Бибосынова на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники встретились уже в первом круге турнира в весовой категории до 51 килограмма, где судьи единогласным решением отдали победу Бибосынову. После этого поединка разгорелся скандал. Видео можно посмотреть здесь.

"Победитель летних Олимпийских игр в Рио-2016 Хасанбой Дусматов вышел на ринг против призера Олимпиады в Токио Сакена Бибосынова. Наш соотечественник, к сожалению, потерпел поражение из-за непонятных решений судей.

Судьи не смогли увидеть победу нашего боксера, который имел большое преимущество в бою. К сожалению, Дусматов стал первой жертвой чемпионата мира", – пишет издание.

"Я приехал за золотом!". Казахстанец сделал заявление после сенсационной победы на старте ЧМ по боксу

За выход в 1/4 финала ЧМ боксер из Казахстана встретится с индийцем Дипаком, который победил единогласным решением судей Азата Усеналиева из Кыргызстана. Этот бой состоится 1 ноября.

[readus]