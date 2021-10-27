"Я приехал за золотом!". Казахстанец сделал заявление после сенсационной победы на старте ЧМ по боксу

Бронзовый призер Олимпиады-2020 казахстанец Сакен Бибосынов сделал заявление после успешного старта на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Бибосынов сотворил сенсацию, победив в первом круге турнире в весовой категории до 51 килограмма олимпийского чемпиона из Узбекистана Хасанбоя Дусматова.

"Я очень сильно готовился на этот чемпионат мира. Вы знаете, я хочу "рассчитаться" за бронзовую медаль Олимпиады. Сюда я приехал за золотом! Хочу поблагодарить тренеров, их установки помогли мне решить исход поединка в свою пользу", - сказал после боя Бибосынов.

Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

За выход в 1/4 финала ЧМ боксер из Казахстана встретится с индийцем Дипаком, который победил единогласным решением судей Азата Усеналиева из Кыргызстана. Этот бой состоится 1 ноября.

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