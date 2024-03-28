Сенсация и победа над Узбекистаном: как казахстанские боксеры выступили в финалах турнира в Баку

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Сегодня 18:19
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Пять представителей сборной Казахстана выступили в финале международного турнира по боксу "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Первым от Казахстана на ринг вышел чемпиона мира Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. В финале турнира он дрался с хозяином ринга Хасаном Маликовым и уступил ему раздельным решением судей.

Затем в рамках финала состоялось первое противостояние Казахстан - Узбекистан, в котором сошлись Тимур Кабдешов (54 кг) и Хужаназар Нортожиев. Поединок досрочно остановили в третьем раунде и судьи отдали победу узбекскому боксеру. Хотя во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

Первое золото Казахстану принес Талгат Сырымбетов (60 кг), который в финале победил раздельным решением хозяина ринга Азрака Бабирова.

Во втором дерби Казахстан - Узбекистан Дархан Дуйсебай взял реванш и выиграл золото, победив в финале Бекзода Хамидова раздельным решением судей.

И, наконец, Сагындык Тогамбай (92 кг) сотворил сенсацию: разгромил в финале чемпиона мира Лорена Берто Альфонсо Домингеса из Азербаджайна и принес Казахстану третье золото турнира.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

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