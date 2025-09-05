Сенсация и две потери Кубы. Как стартовал ЧМ по боксу с участием Казахстана

Казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай успешно стартовал на чемпионате мира по боксу в Англии, а Vesti.kz предлагают узнать некоторые другие результаты дебютного турнира под эгидой World Boxing.
Чемпионат мира проходит в Ливерпуле, а в первый соревновательный день Казахстан предсталяли два участника - помимо Тогамбая в ринг выходила Элина Базарова.Казахстан на ЧМ по боксу в Ливерпуле
В стартовом бою в весовой категории до 54 килограммов Базарова встречалась с Нигиной Уктамовой из Узбекистана и уступила - 0:5.
Что касается Тогамбая, который выступает в дивизионе с лимитом до 90 килограммов, то Сагындык встретился с англичанином Айзеком Око и одержал волевую победу.
Сегодня, 5 сентября, на ринг выйдут еще две казахстанки - Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Аида Абикеева (до 65 килограммов).Две потери от Кубы и сенсация для Украины на ЧМ по боксу
К неожиданным результатом первого дня можно отнести две потери сборной Кубы и сенсационный вылет чемпиона мира 2021 года.
В весовых категориях до 70 и 90 килограммов кубинские спортсмены больше не претендуют на медали турнира, уступив конкурентам из Швеции и Турции.
Главной неожиданностью дня стал вылет Юрия Захариева из Украины. Чемпион мира-2021 проиграл по очкам Франку Мартинесу из Испании и досрочно завершил борьбу за подиум.
Отметим, что Захариев в 2021 году оставил без медали казахстанца Асланбека Шымбергенова, выиграв поединок в 1/4 финала.Результаты первого дня на ЧМ по боксу
До 55 килограммов
Орландо Замора-Гарсия (США) - Зафарбек Камилов (Кыргызстан) - 4:1.
До 60 килограммов
Эдгарас Курделис (Литва) - Артюш Гомсян (Армения) - 1:4.
Радослав Росенов (Болгария) - Давлет Муханов (Туркменистан) - 5:0.
Айдер Абдураимов (Украина) - Овейн Харрис-Аллен (Уэльс) - 3:2.
До 70 килограммов.
Кевин Скотт (Швеция) - Жорже Куаллар Терри (Куба) - 4:1 (бой остановлен во втором раунде).
Франк Мартинес Бернад (Испания) - Юрий Захариев (Украина) - 5:0.
Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан) - Абель Альварес (Мексика) - 5:0.
До 80 килограммов
Матвей Ражба (Украина) - Бен Носа Эхис (Германия) - RSC во втором раунде (рефери остановил бой - выиграл Ражба).
Каан Айкусюн (Турция) - Омурбек Бекжигит уулу (Кыргызстан) - 1:4.
До 90 килограммов
Че Яссе Сиссе (Германия) - Жонас Яжевичус (Литва) - 3:2.
Эмра Ясар (Турция) - Нельсон Жесус Уильямс Вайллан (Куба) - 4:1.
Малаши Джордж (США) - Стивен Аас (Эстония) - 5:0.
Богдан Толмачев (Украина) - Сохеб Боуафия (Франция) - 0:5.