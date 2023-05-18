Сенсацией закончился первый бой самой сексуальной боксерши Казахстана после завоевания титула

Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, провела бой в республиканской Спартакиаде, проходящей в Петропавловске, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была Балауса Муздиман. Поединок проходил в олимпийском весе - до 54 килограммов. К неожиданности многих, Лукас проиграла по очкам.

Напомним, что Балауса ранее отказалась от боя в профи, о причинах такого ее решения можно прочитать здесь.

Лукас последний бой на профи-ринге провела 1 мая в Стамбуле (Турция), когда судейским решением выиграла у мексиканки Аны Аррасолы и завоевала вакантный титул WBC International.