Красавица-боксер из Казахстана отказалась от боя в профи и назвала причину

Казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман решила отказаться от поединка на профессиональном ринге и объяснила свое решение, сообщают Vesti.kz.

"Мой бой 20 мая отменяется. Ребят, решила поделиться с вами этой новостью, так как многие хотели попасть на мой третий бой в профи. По причине того, что в любительском боксе проходит Спартакиада и даты боев совпали, я решила выбрать Спартакиаду.

Почему? Вы знаете, что это мечта каждого спортсмена - выиграть Олимпийские игры. А самое важное, что это моя детская мечта, к которой я очень долго шла.

Вы увидите еще много интересных поединков в профи в будущем, которые пройдут в этом году. Я уверена, что с вашей поддержкой, я смогу победить и привезти для Казахстана золото! Спасибо всем за поддержку", - поделилась Муздиман в Instagram.

Свой третий бой на профи-ринге Балауса должна была провести 20 мая в Таразе. Ее соперницей значилась представительница Грузии Нана Докадзе (3-16).

В профи казахстанка дебютировала в 2017 году в США, нокаутировав в первом раунде американку. Второй бой прошел в Алматы (2021) и закончился победой Муздиман единогласным решением судей.

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