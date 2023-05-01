Самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой за титул WBC

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, выиграла титульный бой в легчайшем весе в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была мексиканка Ана Аррасола. Поединок был рассчитан на 10 раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас.

В итоге казахстанка завоевала вакантный титул WBC International, стоявший на кону поединка.

Для 26-летней Лукас это был четвертый поединок на профи-ринге, на ее счету четыре победы, две из них нокаутом. 43-летняя Аррасола потерпела 17-е поражение при 28 выигрышах и трех ничейных исходах.

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