Сенсацией обернулся бой Оралбая против узбекистанца за медаль ЧМ-2025

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай провёл бой против представителя Узбекистана Жавохира Умматалиева в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Поединок прошёл в рамках лимита весовой категории до 80 килограммов. Дебютная трёхминутка со счётом 5:0 досталась Умматалиеву. Во втором отрезке Оралбай смог сократить отставание - 3:2.

Таким образом, исход встречи решался в третьем раунде. Его победителем стал узбекистанец (5:0), оформивший выход в полуфинал и обеспечивший себе бронзовую медаль соревнований.

Нурбек Оралбай является серебряным призером прошлогодней Олимпиады и чемпионом мира-2023.

Ранее сегодня, 10 сентября, Виктория Графеева победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову, Елдана Талипова взяла верх над Селин Даниэль из Новой Зеландии, Махмуд Сабырхан одолел японца Руи Ямагучи, а Торехан Сабырхан справился с Маканом Траоре из Франции.

Далее на ринг выйдут ещё восемь казахстанских боксёров. Полное расписание боёв и имена соперников доступны по ссылке.