Со счётом 5:0 и нокдауном обернулся бой Узбекистана на ЧМ с участием Казахстана

Представитель Узбекистана Жавохир Умматалиев стартовал с уверенной победы на чемпионате мира-2025 по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) и вышел в 1/16 финала, передают Vesti.kz.

В бою 1/32 финала в весовой категории до 80 килограммов Умматалиев единогласным решением судей (5:0) победил боксёра с Сейшельских Островов Дашейля Фанчетте. Во втором раунде сопернику был отсчитан нокдаун.

Умматалиев также является чемпионом мира-2025 от World Boxing.

Напомним, что на чемпионате мира от IBA в Дубае представлен и Казахстан. Первым из казахстанских боксёров на ринг поднимется Нурмагамед Юсупов. В бою за выход в 1/8 финала в весовой категории до 92 килограммов он встретится с таджикистанцем Наврузом Джафоевым. Их поединок состоится сегодня, 4 декабря, в рамках вечерней сессии, начало — в 22:00. Юсупов выступит в 11-й паре на ринге A.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

