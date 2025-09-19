Сборной Казахстана раскрыли сумму призовых за медали ЧМ-2025 по боксу

Президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип рассказал, какие призовые выплаты получат победители и призеры первого чемпионата мира от World Boxing, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.Призовые за медали ЧМ-2025
По словам Муталипа, призерам чемпионата мира положены следующие выплаты от федерации:
Призовые в КазахстанеЗолото: 15 000 долларов (8,1 млн тенге),Серебро: 7000 (3,7 млн тенге),Бронза: 5000 (2,7 млн тенге).
"Призёрам чемпионата мира предусмотрены выплаты от государства. От федерации, если брать вместе с тренером, первое место — 100 тысяч долларов, второе место — 50 тысяч долларов, третье место — 30 тысяч долларов.
Главным тренерам дополнительно предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч долларов — это главным тренерам мужской и женской сборных. Кроме того, есть старшие тренеры, помощники тренера, психологи, медицинские работники, им всем от имени федерации предусмотрены призовые выплаты, — заявил Муталип.
Также выплаты полагаются и тренерам (ставка делится на трех):золото: 10 000 (5,4 млн тенге),серебро: 5000 (2,7 млн тенге),бронза: 3000 (1,6 млн тенге).Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу
Напомним, в Ливерпуле сборная Казахстана заняла первое место в командном зачёте ЧМ-2025, выиграв семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);
серебро - Назым Кызайбай (48 кг);
бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).
