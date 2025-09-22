В сборной Казахстана по боксу сделали заявление на Олимпиаду-2028 после триумфа на ЧМ-2025

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов оценил шансы команды на Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США), передают Vesti.kz.

— Есть ли уверенность, что на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе дастся взять реванш за Париж-2024? Уже началась подготовка к этому старту?

— С Божьей помощью я верю, что через три года наши девушки и парни покорят олимпийскую вершину. Мы не прекращали подготовку. Победа в Ливерпуле — это тоже результат плодотворной работы, - сказал Сатжанов в беседе с Nege.kz.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) казахстанские боксеры были представлены во всех семи весовых категориях, но только Нурбек Оралбай добрался до медали, завоевав серебро в категории до 80 килограммов.

После Олимпиады-2024 главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены.

На прошедшем в сентябре первом в истории чемпионате мира от World Boxing Казахстан занял первое место, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

