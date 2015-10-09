В сборной Казахстана по боксу решили вернуть "должок" Узбекистану. Подробности

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов прокомментировал результаты команды на первом чемпионате мира под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

В Ливерпуле (Англия) Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025: боксёры завоевали 10 медалей (семь золотых, одна серебряная и две бронзовые). Вторым стал Узбекистан (шесть золотых, две серебряные и три бронзовые).

"Результат хороший. Но чтобы вернуть должок сборной Узбекистана, предстоит ещё много работы. Например, Нурбек Оралбай в весе до 80 килограммов должен был победить, но этого результата не получилось. Тем не менее в некоторых весовых категориях нужно признать превосходство казахстанских боксёров", — сказал Сатжанов в беседе с "1Бол".

Напомним, Нурбек Оралбай в 1/4 финала ЧМ-2025 проиграл представителю Узбекистана Жавохиру Умматалиеву, который в итоге выиграл золото.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

