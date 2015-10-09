Боксёра из Казахстана признали "прорывом" ЧМ-2025: взял золото и сотворил историю

Новостной портал Euronews отметил достижения сборной Казахстана по боксу на чемпионате мира-2025, прошедшем в Ливерпуле, сообщают Vesti.kz.
"В Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, вошедший в историю тем, что впервые в рамках новой Всемирной федерации бокса (World Boxing) мужские и женские соревнования были проведены вместе.
Самый большой прорыв совершил Айбек Оралбай, который впервые в истории Казахстана завоевал титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории (свыше 90 кг). До сих пор ни один казахстанский боксер не достигал вершины в этой весовой категории.
26-летняя Наталья Богданова также вошла в историю, став чемпионкой мира в весе до 70 кг. Она стала первой женщиной из Казахстана, когда-либо выступавшей в этой категории", — пишет сайт.
Напомним, Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу, завоевав 7 золотых, серебряную и две бронзовые награды.
Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);
серебро - Назым Кызайбай (48 кг);
бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).
