Сборная Кыргызстана со скандалом потеряла 10 боксеров перед ЧМ-2025 с участием Казахстана

Сразу десять боксеров сборной Кыргызстана не смогли получить визы в ОАЭ, где пройдет чемпионат мира, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport АКИpress ссылающегося на Федерацию бокса Кыргызстана, на чемпионат были официально заявлены 13 человек:

"Федерация предоставила все необходимые документы для получения виз нашей команды организаторам IBA чемпионата мира. Два спортсмена и один тренер получили визы, остальным десятерым не одобрили", - рассказали в организации.

При этом подобной проблеме столкнулись команды из 46 стран, что делает ситуацию массовой и крайне напряженной.

Мировое первенство IBA должно пройти в Дубае с 3 по 13 декабря, однако участие кыргызской команды оказалось под угрозой.

На этом чемпионате мира выступит сборная Казахстана, которая будет представлена 13 спортсменами.